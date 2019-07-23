Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы нового выпуска: обучающая сессия в областной администрации: том, как в игровой форме чиновников обучают проектному методу работы; выборы, ход избирательной кампании: игра или фарс; псковский футбол: будет ли игра? ФК «Псков-747» становится некоммерческой организацией и переходит в ведение города.

Звоните в прямой эфир по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.