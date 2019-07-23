Общество

200 порций мороженого подарит «Еда в холода» в честь дня рождения ТК «ПИК60»

В воскресенье, 28 июля, состоится большой праздник в честь 11-летия ТК «ПИК60» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса, в рамках программы состоится розыгрыш призов и подарков, а также яркая шоу-программа.

Главные призы праздничного розыгрыша - телевизор от DNS и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

И это еще не все сюрпризы!

Первый в Пскове интернет-магазин продуктов питанияwww.edavholoda.ruподарит участникам праздника бесплатное мороженое - настоящий пломбир «Славестино».

Все вопросы можно задать оператору по телефону 8 (8112) 222 555.

Начало в 14.00.

Вход бесплатный.