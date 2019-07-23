Общество

Выставка габаритных моделей парусников открылась в Псковском музее флота. ФОТО

25 июля состоялся день открытых дверей в Псковском музее флота. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня открылась выставка габаритных моделей парусников, посвященная 305-летию Гангутского сражения - морского сражения Великой Северной войны, состоявшегося 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским армейским флотом и шведским отрядом из 10 судов, это первая в истории России морская победа русского флота.

Авторы моделей парусников - председатель комитета псковского регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов и житель Псковской области, художник Петр Лесников. На выставке представлено четыре модели парусников.

По словам организаторов, на выставке в музее флота в общей сложности представлено около 700 экспонатов на военно-морскую тематику.

Шамиль Ахметов провел авторскую интерактивную экскурсию под названием «Морское наследие Псковского края» для посетителей музея. Он рассказал о технических характеристиках моделей парусников, об оружии, которым оснащали корабли, отметил, что в 17-18 веках корабли было принято называть в честь святых, также посетители выставки смогли услышать истории военных сражений.

«Я с детства занимался строением моделей кораблей. Это увлекает. Когда вышел в отставку, вплотную занялся этим делом. Один из кораблей я создавал 6 лет, другой - год», - рассказал Шамиль Ахметов.

«Это кропотливая и длительная работа. Здесь нужно быть фанатом», - добавил руководитель музея, председатель Патриотической платформы «Единой России» в Псковской области и общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов.

Шамиль Ахметов отметил, что чертежи он фотографирует в мастерской музея морского флота в Петербурге, затем создает свои макеты.

«Экспозиция на военно-морскую тематику работает уже пятый год, а сегодня представили 16 тематическую выставку, посвящённую Гангутскому сражению», - рассказал руководитель музея Павел Дроздов.

По словам Павла Дроздова, выставка будет работать около двух месяцев.

В конце экскурсии Павел Дроздов отметил, что сегодня в торжественной обстановке двум псковичам-морякам вручат ведомственные награды.