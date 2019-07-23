Общество

За 6 месяцев в Псковской области органами ПФР обработано почти 4 тысячи запросов о подтверждении статуса предпенсионера

За первое полугодие года в территориальные органы Пенсионного фонда Псковской области поступило 3906 запросов об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР, при этом 502 жителя региона лично обратились в клиентские службы территориальных органов ПФР и в офисы МФЦ; на 2245 человек запросы были направлены службой занятости, еще 1129 запросов сделали работодатели в отношении своих работников.

Напомним, с января 2019 года граждане предпенсионного возраста имеют право на определенные льготы. Так, работодатель обязан предоставить своему работнику два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. По линии службы занятости безработные граждане, имеющие статус предпенсионера, с января 2019 года могут получать повышенное пособие по безработице.

За получением справки об отнесении к категории предпенсионера гражданин может обратиться не только лично в клиентскую службу территориального органа ПФР или МФЦ, но и удаленно – через соответствующий сервис в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения: Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель.

При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений». Документ (в формате PDF и XML) формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с полученной информацией для уточнения статуса можно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР по месту проживания.