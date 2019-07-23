Общество

Сотрудники и ветераны следственного управления СКР отмечают профессиональный праздник

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области в четверг, 25 июля, состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы управления за первое полугодие и поставлены задачи на перспективу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в заседании, которое прошло под председательством руководителя регионального управления Петра Крупени, приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО по Псковской области Александр Хлопков, прокурор Псковской области Сергей Белов, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, а также руководители правовых и контролирующих органов Псковской области.

С основными показателями работы управления за отчетный период участников заседания познакомил Петр Крупеня. Он отметил, что сегодняшний день также знаменателен тем, что 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации, и поздравил своих коллег с профессиональным праздником. «Можно с уверенностью утверждать, что за все время своего существования следственные органы доказали свою значимость, необходимость и сегодня играют важную роль в поддержании законности и правопорядка. На протяжении прошедших 8 лет наш небольшой коллектив в тесном сотрудничестве с представителями других правоохранительных и контролирующих органов, а также надзорного ведомства смог решать поставленные задачи по расследованию наиболее сложных уголовных дел. Следователи следственного управления направили надзирающим прокурорам для утверждения обвинительного заключения несколько тысяч уголовных дел о преступлениях, значительная часть из которых тяжкие и особо тяжкие. Совместно с УМВД и УФСБ пресечена преступная деятельность нескольких тысяч лиц, которые осуждены к различным видам уголовного наказания», - подчеркнул он.

В завершение выступления Петр Крупеня поблагодарил за взаимодействие администрацию Псковской области, прокуратуру, полицию и Федеральную службу безопасности.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профессиональным праздником сотрудников Следственного комитета поздравил его заместитель Василий Осипов: «Уважаемые сотрудники и ветераны следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Следственный комитет играет важную роль в укреплении законности и правопорядка в нашей стране, защите интересов и конституционных прав граждан. Я на практике имел возможность убедиться, что в региональном ведомстве трудятся неравнодушные и высокопрофессиональные люди, обладающие широкой правовой эрудицией. Именно по вашим результатам жители Псковской области во многом судят о способности государства навести порядок, бороться с коррупцией, обеспечить фундаментальную справедливость в обществе. Могу с уверенностью сказать, что вы заслуживаете самой высокой оценки своей работы. Благодарю за ежедневный добросовестный труд, принципиальное и деловое сотрудничество с администрацией области! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и всего наилучшего!»

В честь профессионального праздника сотрудники Следственного управления СК РФ по Псковской области, добившиеся наиболее высоких результатов в служебной деятельности, получат благодарственные письма и ведомственные награды.