Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Версты»

Псковский филиал Российского общества «Знание» приглашает жителей Пскова и Псковской области старше 14 лет принять участие в конкурсе фотографий, посвященному самым примечательным и прекрасным местам в стране. Это замечательная возможность для участников продемонстрировать свой творческий навык, поделиться знанием о достопримечательностях своего края, показать красоту родных мест, а также побороться за призовые места.
Победители конкурса получат дипломы и особые электронные призы. Творчество финалистов можно будет увидеть на фотовыставке в саду «Эрмитаж», которая пройдет с 25 ноября по 25 декабря 2019 года, а также на портале российского общества «Знание».
Темы фоторабот:
Поступило множество фоторабот с различных регионов России. Самые активные пока что - Алтайский край, Брянская область, Амурская область и Севастополь.
Для участия в конкурсе нужно прислать заявку на участие со вложенным в письмо файлом фотографии и краткой аннотацией к ней.
Актуальная информация о конкурсе на портале Российского общества «Знание»:https://www.znanierussia.ru/news/Pages/201906/verst-Russian.aspx
Заявки на участие в конкурсе: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScigvPn6KsER2WGedWMDTwpdxupRUJjmC3bJ7tnuoZrcolVCw/viewform
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 июня по 25 сентября.