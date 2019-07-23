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Общество

УФНС: За незаконное предпринимательство псковичам может грозить как административная, так и уголовная ответственность

25.07.2019 13:35|ПсковКомментариев: 0

Налоговые органы Псковской области продолжают выявлять факты незаконного предпринимательства среди жителей региона. Отметим, право уличать в незаконной предпринимательской деятельности уполномочены сотрудники налоговой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки может послужить сигнал, в том числе и от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, в первом полугодии 2019 года проведено более 50 рейдов по местам торговли, парикмахерским салонам, салонам красоты, а также 4 рейда совместно с сотрудниками ГИБДД, для выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.

По результатам рейдов в 1 квартале 2019 выявлено 16 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. После проведения в отношении указанных лиц работы по привлечению к регистрации в качестве ИП и предоставлению налоговой отчетности составлено 10 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, направленных затем в суд для рассмотрения.

Подобная работа ведется работниками налоговых органов Псковской области и в сети интернет. Так, с января по июнь в адрес граждан, предлагающих услуги населению в социальных сетях направлено 41 уведомление о вызове для дачи пояснений, в адрес 4 физических лиц, получивших такие уведомления и не представивших пояснения, составлены протоколы в соответствии со ст. 19.4 КоАП РФ.

за нелегальную предпринимательскую деятельность законодательством России предусмотрены налоговая, административная и уголовная ответственность. За незаконное предпринимательство штраф составит минимум 500 рублей. Однако размер штрафа может доходить до двухсот тысяч рублей. Кроме того, Кодексом предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном (2,25 млн. рублей и более) или особо крупном размере (9 млн. рублей и более).

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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