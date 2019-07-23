Общество

Как будет застраиваться Псков по новому градостроительному проекту?

На «круглом столе» в общественном центре Псковской Ленты Новостей обсудили внесение изменений в правила градостроительной деятельности и представили новый проект жилого квартала будущего.

В мероприятии приняли участие начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин, глава администрации Пскова Александр Братчиков, и.о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков, директор ОАО «Псковжилстрой» (застройщик, который уже разрабатывает застройку с учетом новых требований) Владислав Абрамов, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области, член Общественной палаты Пскова Алексей Кириллов и председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат Псковской гордумы Федор Постнов.

Спикеры отметили, что региональная нормативная база застройки устарела и требует трансформаций и доработок. Был разработан проект жилого квартала, на данный момент он находится на согласовании в различных инстанциях. По прогнозам, инициатива выйдет на законодательный уровень в конце августа - начале сентября текущего года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин обратил внимание, что в новом проекте изменятся многие нормативы.

Например, на данный момент в региональном законодательстве зафиксирована норма по парковочным местам 0,24 на человека, то есть меньше одной машины на 4 квартиры. В новом проекте норма пересмотрена и увеличена.

Сами же микрорайоны будут разделены на кварталы, а внутри будут находиться жилые ячейки. Важным изменением является то, что парковочные места будут располагаться вне приватного дворового пространства. Во двор смогут проехать только большие машины специальной техники или скорая помощь.

Также все дворы будут обеспечены безбарьерным доступом к входным группам. Внутри дворов не будет никаких бордюров, это удобно как для маломобильных групп населения, так и для мам с колясками.

В новых кварталах предусмотрено единообразие остекления всех балконов и даже предусмотрены специальные одинаковые коробы для кондиционеров.

Спортивные зоны, игровые площадки, места для выгула собак и сбора мусора будут находиться на отдельной общественной территории.

Также ведется расчет дошкольных и образовательных учреждений. Застройщик Владислав Абрамов, который уже разрабатывает застройку с учетом новых требований, обещает, что в новых микрорайонах будут появляться и школы, и детские сады, и медицинские учреждения. Он заверил, что в 4 квартале Борисовичей будет самая большая школа в городе на 1500 мест.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков отметил, что предстоит большая комплексная работа и нужно стремиться к тому, чтобы город стал комфортным для пешеходов. По его мнению, во всем Пскове необходимо увеличивать число пешеходных улиц, велосипедных дороже и маленьких кафе.

Вся новая концепция должна быть направлена на движение.

Депутат гордумы Федор Постнов обратил внимание на важность того, чтобы детские сады и медицинские учреждения не строились в жилых домах, так как это приводит к постоянным межведомственным проблемам. В целом, он положительно оценил новую концепцию и отметил, что впервые при составлении проекта маломобильные граждане и инвалиды не выделены в отдельную категорию:

«Впервые все делается для всех. Наконец зеленым зонам и спорту уделено достаточно внимания».

Застройщик Владислав Абрамов заверил журналистов, что стоимость такого жилья будет посильна для всех псковичей, а все нововведения и удобства минимальным образом отразятся на стоимости квартиры.

«Станет дороже примерно на 500 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартиры увеличится на 30000 рублей», - заявил он.

Также застройщик рассказал, что в проекте много внимания уделяется ландшафтному дизайну. «Город должен быть зеленым и красочным, так и жить будет легче и веселее», - заверил он. Владислав Абрамов поблагодарил всех архитекторов, которые помогали в разработке проекта, ориентируясь на новые реалии.

Ксения Кулакова