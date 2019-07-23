Общество

Работа кассира: договор о материальной ответственности

Зачастую в процессе выполнения профессиональных обязанностей сотрудник контактирует с деньгами или другими ценными вещами. Чтобы обезопасить имущество организации, а также работодателя и самого сотрудника, между сторонами заключается особый договор - о материальной ответственности.

Получить исчерпывающую информацию о документе, о его видах, обязанностях и правах сторон, о том, кого реально привлечь к возмещению ущерба, а кого – нет, как это делается, вы можете на странице: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/rabota-kassira-dogovor-o-materialnoj-otvetstvennosti.html. Также советует почитать главу 39 Трудового кодекса РФ.

Какой может быть ответственность?

В первую очередь, учитывается формат возмещения потенциального вреда, который может возникнуть впоследствии умышленных или неумышленных действий материально ответственного лица. Возмещение может быть частичным и полным.

По тому, на какой круг лиц распространяется действие договора, ответственность может быть коллективной или индивидуальной. Простой пример – если в организации есть только один кассир, и только он работает с деньгами, то на него заключается индивидуальный договор.

Что подразумевает материальная ответственность кассира?

Кассир – одна из должностей, при приеме на которые государство крайне рекомендует заключать упомянутые договора. Аналогичная ситуация с лицами, которые подменяют кассиров. Разумеется, они должны быть совершеннолетними, дееспособными, без запретов занимать такую должность. Подписав один из экземпляров бумаги, кассир обязуется:

проводить кассовые операции в соответствии с законом;

проверять полученные купюры на факт подлинности;

обеспечивать сохранность денежных средств;

передавать необходимую информацию для своевременного бухгалтерского учета;

ставить в известность администрацию организации, если возникают ситуации, способные повлиять на сохранность денег.

Но бывают и такие случаи, когда материально ответственный сотрудник, в нашем случае – кассир, не возмещает ущерб. Во-первых, когда работодатель не создал условий для того, чтобы денежные средства были в сохранности. Во-вторых, в случае природных и других катастроф. В-третьих, если потеря денег случилась по вине другого сотрудника, например, бухгалтера. В-четвертых, если имели место противоправные действия других людей.

Устанавливается и возмещается ущерб при соблюдении определенных условий. В некоторых случаях допускается уменьшение суммы возмещения или дополнительные меры наказания за нарушение упомянутого договора. Подробнее – в Трудовом кодексе или на указанном сайте.

При поддержке специализированного сайта https://delatdelo.com