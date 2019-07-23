Работа кассира: договор о материальной ответственности

Зачастую в процессе выполнения профессиональных обязанностей сотрудник контактирует с деньгами или другими ценными вещами. Чтобы обезопасить имущество организации, а также работодателя и самого сотрудника, между сторонами заключается особый договор - о материальной ответственности.
Получить исчерпывающую информацию о документе, о его видах, обязанностях и правах сторон, о том, кого реально привлечь к возмещению ущерба, а кого – нет, как это делается, вы можете на странице: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/rabota-kassira-dogovor-o-materialnoj-otvetstvennosti.html. Также советует почитать главу 39 Трудового кодекса РФ.
В первую очередь, учитывается формат возмещения потенциального вреда, который может возникнуть впоследствии умышленных или неумышленных действий материально ответственного лица. Возмещение может быть частичным и полным.
По тому, на какой круг лиц распространяется действие договора, ответственность может быть коллективной или индивидуальной. Простой пример – если в организации есть только один кассир, и только он работает с деньгами, то на него заключается индивидуальный договор.
Кассир – одна из должностей, при приеме на которые государство крайне рекомендует заключать упомянутые договора. Аналогичная ситуация с лицами, которые подменяют кассиров. Разумеется, они должны быть совершеннолетними, дееспособными, без запретов занимать такую должность. Подписав один из экземпляров бумаги, кассир обязуется:
Но бывают и такие случаи, когда материально ответственный сотрудник, в нашем случае – кассир, не возмещает ущерб. Во-первых, когда работодатель не создал условий для того, чтобы денежные средства были в сохранности. Во-вторых, в случае природных и других катастроф. В-третьих, если потеря денег случилась по вине другого сотрудника, например, бухгалтера. В-четвертых, если имели место противоправные действия других людей.
Устанавливается и возмещается ущерб при соблюдении определенных условий. В некоторых случаях допускается уменьшение суммы возмещения или дополнительные меры наказания за нарушение упомянутого договора. Подробнее – в Трудовом кодексе или на указанном сайте.
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