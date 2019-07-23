Общество

В Псковской области могут смягчить методику оценки действий органов власти в разрезе антимонопольного законодательства

Псковская область активно выполняет положения, которые установлены поручением президента и национальным планом по развитию конкуренции в субъектах РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 июля, на совещании по вопросам утверждения ключевых показателей и планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в Псковской области сообщила вице-губернатор региона Нинель Салагаева.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов в свою очередь отметил, что нужно решить более широкий спектр задач, чем просто развитие конкуренции, включая прорыв в экономическом развитии регионов.

Он подчеркнул, что правительство делает большую и серьезную работу на федеральном уровне для того, чтобы поддержать субъекты в реализации национального плана по развитию конкуренции. В частности, утверждена распоряжением правительства РФ «дорожная карта», которая предусматривает более 270 различных мероприятий. Отдельно прописаны «дорожные карты», регламенты по развитию конкуренции, в частности, в сфере здравоохранения, рынка финансовых услуг.

Также Андрей Цыганов рассказал, что специальным распоряжением правительства РФ в апреле утвержден новый стандарт развития конкуренции. Одним из основных его показателей является снижение нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и муниципального самоуправления, а также обеспечение на региональном и отраслевом уровне развивалась экономика, построенная на равенстве форм собственности - государственной и частной.

Тем не менее, в Псковской области зафиксирован рост на 87% нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в субъектах РФ.

«Но я согласен с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, что такой рост этого показателя связан с прозрачностью власти и небеспорностью методики расчетов. Мы сейчас думаем, что возможно методику нужно поменять. Сейчас мы это обсуждаем с руководителем территориального УФАС Ольгой Милонаец», - поделился Андрей Цыганов.