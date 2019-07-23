Общество

Замруководителя ФАС России: Ганзейские дни еще выстрелят в плане развития туризма

Претензий к фармрынку и рынку сотовой связи в Псковской области у антимонопольного ведомства нет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 июля, на совещании по вопросам утверждения ключевых показателей и планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в Псковской области заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

Кроме того, он похвалил региональные власти за ту работу, которая проводится по представлению местной продукции в торговых сетях.

Говоря о рынке туристических услуг, Андрей Цыганов отметил, что «наверняка Ганзейский форум еще выстрелит в плане развития туризма». Свою роль, по его мнению, сыграет и развитие авиарейсов, связывающих Псков с Москвой и с другими городами.

«Как экономист по образованию, могу сказать, что чем выше будет нагрузка на аэропорт, тем ниже будут расходы на авиаперевозки», - добавил он.

Андрей Цыганов также отметил, что в рамках реализации нацпроектов в субъектах РФ нужно ориентироваться на проконкурентную политику. В частности, нужно, по его словам, привлекать к реализации нацпроектов хозсубъекты и ФАС России для определения необходимого комплекса мероприятий.

При этом замруководителя ФАС России обратил внимание, что каждый национальный проект можно интегрировать в национальный проект по развитию конкуренции.