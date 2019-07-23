Общество

Рост нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в Псковской области связан с пассажирскими перевозками - Ольга Милонаец

Рост количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и муниципального самоуправления связан с ростом соответствующих нарушений практически на одном рынке - на рынке пассажирских перевозок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 июля, на совещании по вопросам утверждения ключевых показателей и планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в Псковской области сообщила руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

«Это проблема не только регионального, но и федерального уровня. Все муниципалитеты решили заключить договор с единственным поставщиком по сложившейся давным-давно «традиции», - пояснила она и добавила, что нередко органы власти пытаются найти различные лазейки в действующем законодательстве, когда речь заходит о рынке транспортных услуг и пассажирских перевозок.

Ольга Милонаец подчеркнула, что система оценки действий органов власти со стороны антимонопольного ведомства основана не на палочках и галочках и количестве выявленных нарушений. «Мы оцениваем создание условий для развития конкуренции», - пояснила она.

«Я ежеквартально отчитываюсь о том, что я сделала для того, чтобы снизить количество нарушений», - добавила руководитель территориального УФАС.

Ольга Милонаец отметила, что работа по развитию конкуренции в регионе должна стать «головной болью» не только для председателя по экономике и вице-губернатора, курирующего экономику в Псковской области, а для всех органов власти.