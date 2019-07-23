Общество

Ольга Милонаец: Привлечение частного сектора поможет решить проблему с ежегодным сокращением детских лагерей в Псковской области

Количество детских лагерей в Псковской области ежегодно сокращается, а значит, каждый год сокращается и количество отдыхающих детей в регионе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт сегодня, 25 июля, на совещании по вопросам утверждения ключевых показателей и планов мероприятий («дорожных карт») развития конкуренции в Псковской области указала руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец.

Для решения этого проблемного вопроса она предложила привлечь в этот сегмент частный сектор.

Выступая на совещании с рекомендациями для органов власти, Ольга Милонаец снова выступила за сокращение количества МП и ГП на территории Псковской области там, где возможно развитие конкурентной среды. В частности, она отметила, что не верит, что не найдется ни одной компании в Великих Луках, которая бы взяла на себя обязанность по уборке и вывозу мусора с городского пляжа, если городские службы с этой работой не справляются.

В то же время председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что, к сожалению, желающих прийти из частного сектора работать в сфере детского отдыха, немного. «И об этом тоже надо прямо говорить», - подчеркнул он.