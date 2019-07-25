Общество

Сегодня в Изборске пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

27 июля Изборск празднует 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщается на сайте Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, в программе мероприятия:

11.00 - торжественный митинг у братского захоронения (ул. Псковская)

13.00 - торжественное открытие праздника (под северной стеной крепости)

13.30 – 16.00 - праздничный концерт с участием творческих коллективов Изборского и Новоизборского Домов культуры, гостей из Порхова и Латвийской Республики.

23.00 - вечерняя дискотека (Изборский ДК)

Также 27 июля в Изборске пройдет фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» .

Также, можно будет посетить музейные экспозиции, прогуляться по древней Изборской крепости, спуститься к Словенским ключам, покормить лебедей, сделать красивые фотографии на память.

Для детей и взрослых в музейной мастерской (дом купца Шведова, ул. Печорская, 32) пройдут творческие мастер – классы.

В пресс-службе музея обращают внимание, что 27 и 28 июля сборные экскурсии по Изборской крепости в 11.00 и 14.00 проводиться не будут.