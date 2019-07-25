Общество

Порядка 25 коллективов из России, Латвии и Белоруссии выступят сегодня на фестивале «Добрый Рок» в Пскове

Гала-концерт международного фестиваля живой музыки «Добрый Рок» пройдет 27-28 июля в на улице Милицейской в Пскове. На площадке «Красная площадь» у Троицкого моста соберутся более 25 коллективов из России, Латвии и Беларуси. Выступления состоятся с 14.00 до 22.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, помимо живой музыки для гостей мероприятия запланированы развлечения для всей семьи, сюрпризы и розыгрыши подарков и сувениров, сообщили организаторы концерта.

«Международный фестиваль живой музыки «Добрый Рок» за свою 7-летнюю историю вырос в целое движение, попасть в которое стремятся молодые коллективы со всей России и стран ближнего зарубежья. За это время было получено более 350 заявок от групп, играющих живую музыку. В фестивале в разные годы приняли участие более 150 коллективов из России, Эстонии, Латвии, Беларуси и Финляндии», - подчеркнули организаторы.

Фестиваль представляет собой сезон отборочных концертов, который проходит с сентября по май в клубах Пскова и завершается двухдневным опен-эйером в июле. Гала-концерт проходит на открытой площадке в историческом центре Пскова. Вход на концерт бесплатный. В 2016-2017 годах фестиваль собрал более 6 тысяч зрителей.

В этом году фестиваль проводится на пожертвования. Мероприятие пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова, управления городского хозяйства, отдела потребительского рынка и услуг, парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина.