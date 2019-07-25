Общество

Дновские единороссы привели в порядок детскую площадку

Жители села Выскодь Дновского района приводят в порядок территорию к Дню деревни, который будут отмечать в субботу, 27 июля.

Сегодня на территории сельского поселения благоустроили детскую площадку активисты «Единой России». Была скошена трава, убран мусор, покрашены качели, детская песочница, горки. Вместе с однопартийцами трудилась и секретарь Дновского местного отделения партии, кандидат на должность главы района Татьяна Пахомова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Для всех нас родные деревни – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В июле уже отпраздновали Дни деревень жители Морино, Белошкино, Гаврово, Юрково, Лукомово, Заклинье. Праздничная программа объединила людей. Общий сход сельчан позволил обсудить насущные проблемы, высказать предложения по благоустройству родных мест. В ближайшее время на общий праздник соберутся жители Нинково, Выскодь, Скугры, Дачное, Филиппково, Хотовань, Искра. Подготовка конкурсно-игровой программы уже в разгаре», - сообщила Татьяна Пахомова.