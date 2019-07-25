Общество

Большему количеству народных дружинников в Псковской области начнут платить за смены

В Псковской области не планируется увеличение штата в рядах полиции, однако планируется наращивать число общественных дружин, которым намерены платить за смены. Об этом рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции.

Алексей Овсянников заявил, что на данным момент УМВД ведет конструктивный диалог с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым насчет выплат для дружинников. В некоторых районах выплаты уже производятся, например, в Пскове и Великих Луках за выход на смену патрулирования дружинникам платят 500 рублей.

Он рассказал, что на данный момент в Псковской области работает 33 общественных дружины, в состав которых входят 560 человек.

По мнению главного полицейского области, наращивание дружин поможет соблюдению общественного порядка на улицах и поможет сотрудникам полиции.