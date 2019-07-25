Общество

Алексей Овсянников: Псковичи доверчивые и открытые люди, поэтому в Псковской области много краж

Общая раскрываемость уголовных дел в Псковской области составляет 70%. Это один из самых высоких показателей в России и по Северо-Западному федеральному округу. Об этом рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Он также заявил, что за прошлый год 220 преступлений совершены несовершеннолетними, примерно 30 связаны с наркотиками. По ним было привлечено к ответственности 11 человек, большинство из которых живут в благополучных семьях. По мнению Алексея Овсянникова проблема заключается в том, что подростки воспринимают эту незаконную деятельность, как возможность быстрого заработка. В целом, за первое полугодие 2019 года было изъято более 330 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих средств.

«Мы научились выявлять эти преступления, по сути, сами себе сделали рост тяжких и особо тяжких. Здесь важно отметить, что в Псковской области раскрывается 7,4 преступлений из 10. Псковичи доверчивые открытые люди, поэтому много краж и подобных преступлений», - заключил он.

Алексей Овсянников рассказал, что количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось, однако заметил, что это происходит потому, что к этим категориям относятся все преступления связанные с наркотиками и преступления имущественного характера.

По его мнению, «псковичи доверчивые и открытые люди, поэтому в Псковской области много краж и подобных им преступлений». Главный полицейский рассказал, что «в Пскове человек абсолютно спокойно может ремонтировать машину в гараже, повесив сумку на дверь открывающуюся наружу, а потом удивляется, почему его обокрали».