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Общество

Полиция просит четко определить понятие точек общепита для борьбы с «наливайками»

25.07.2019 18:25|ПсковКомментариев: 0

Начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников прокомментировал ситуацию с  «наливайками» в Пскове. На пресс-конференции 25 июля он отметил, что работа по проверке точек ночного сбыта алкоголя проводится ежедневно.

«Мы изымаем некачественный алкоголь, но мы не можем прекратить деятельность организации, когда ее работа ведется по всем разрешающим документам», - заявил Алексей Овсянников.

Он также отметил, что прежде всего необходимо на законодательном уровне определиться, какие точки можно считать общепитом, а какие нет. По его мнению, администрации Псковской области необходимо вывести четкую формулировку. «Областные власти в кротчайшие сроки сформулируют это понятие, и нам будет легче работать. Не должно считаться общепитом место, где поставлен один маленький стол, и даже не продается никакой еды», - заключил он.

Алексей Овсянников отметил, что ежедневно на улице задерживаются более 30 человек в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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