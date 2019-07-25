Общество

В Пскове увеличится число уличных камер

В Псковской области увеличится количество камер на улицах. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

С его слов, на данный момент на территории Псковской области работает 131 камера, и для такой большой области этого недостаточно.

Алексей Овсянников рассказал, что уже обращался к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и получил поддержу в вопросе увеличения количества уличных камер. В Пскове уже началась работа, на улицы будет добавлено примерно 20 камер.