Общество

Псковские полицейские смогут составлять протоколы о нарушениях в региональном законодательстве

Между УМВД и администрацией Псковской области подписано соглашение, которое позволит сотрудникам полиции составлять протоколы о нарушениях в региональном законодательстве. Об этом на пресс-конференции 25 июля рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Он отметил, что данное соглашение хорошо отразится на соблюдении «Закона о тишине», не позволяющего шуметь после 23.00. На данный момент составлением протоколов занимается специальная комиссия, однако, по мнению главного полицейского области, иногда это негативно отражается на решении проблемы.

После того, как у полицейских появится «дополнительный рычаг» в виде протокола о нарушении, проблем с соблюдением законов должно стать меньше.