Псковский Детский фонд за 6 месяцев 2019 года оказал адресную помощь 1 869 детям

На заседании Президиума были подведены итоги работы Псковского областного отделения Российского детского фонда за первую половину 2019 года.
Благодаря благотворителям и волонтерам за 6 месяцев 2019 года Псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 1 869 детям из нуждающихся семей.
92 раза за первое полугодие 2019 года фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) школам-интернатам, социальным приютам, детским домам Псковской области.
584 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 2 058 400 рублей.
Работниками и волонтерами фонда за 6 месяцев 2019 года организовано детских мероприятий, праздников, спектаклей и экскурсий для 737 детей.
|
Привлеченные ресурсы
|
8 301,8
тыс. руб.
|
Израсходованные ресурсы
|
11 646,0
тыс. руб.
|
благотворительные пожертвования и проекты
|
7896,4
|
в том числе
|
благотворительная деятельность по программам и проектам
|
11 334,1
|
Благотворительная помощь ООО «Псков-Полимер»
|
405,4
|
содержание аппарата управления и отчисления в социальные фонды
|
311,9
Также в ходе заседания был выбран новый член президиума Псковского детского фонда – им стал генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев, который с 2018 года регулярно оказывает существенную поддержку подопечным Фонда.