Общество

Псковский Детский фонд за 6 месяцев 2019 года оказал адресную помощь 1 869 детям

На заседании Президиума были подведены итоги работы Псковского областного отделения Российского детского фонда за первую половину 2019 года.

Благодаря благотворителям и волонтерам за 6 месяцев 2019 года Псковским областным отделением Российского детского фонда оказана адресная помощь 1 869 детям из нуждающихся семей.

92 раза за первое полугодие 2019 года фондом оказывалась различная помощь (мебель, игрушки, школьные принадлежности, строительные материалы, оборудование и сладости) школам-интернатам, социальным приютам, детским домам Псковской области.

584 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку от фонда. Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 2 058 400 рублей.

Работниками и волонтерами фонда за 6 месяцев 2019 года организовано детских мероприятий, праздников, спектаклей и экскурсий для 737 детей.

Привлеченные ресурсы 8 301,8 тыс. руб. Израсходованные ресурсы 11 646,0 тыс. руб. благотворительные пожертвования и проекты 7896,4 в том числе благотворительная деятельность по программам и проектам 11 334,1 Благотворительная помощь ООО «Псков-Полимер» 405,4 содержание аппарата управления и отчисления в социальные фонды 311,9

Также в ходе заседания был выбран новый член президиума Псковского детского фонда – им стал генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев, который с 2018 года регулярно оказывает существенную поддержку подопечным Фонда.