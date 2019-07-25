Общество

Рособрнадзор озвучил минимально необходимое количество баллов ЕГЭ для поступления в вуз и получения аттестата

Рособрнадзор опубликовал приказ с количеством баллов ЕГЭ, которые нужно набрать для получения аттестата и поступления в вуз, сообщает «Интерфакс».

Для «подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования» в этом году выпускникам необходимо будет набрать 24 балла по русскому языку, 27 баллов по математике профильного уровня, по 36 баллов по физике, биологии и химии, 40 баллов - по информатике и ИКТ, 37 баллов по географии, 32 балла по истории, 42 балла по обществознанию, 32 балла по литературе, 22 балла по иностранным языкам, 3 балла по математике базового уровня.

А для поступления в вузы необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, по остальным предметам необходимо набрать такое же количество баллов, как и для подтверждения освоения программы.