Общество

Петербургские хирурги пришили мальчику из Пскова отрубленные пальцы

Врачи петербургского Педиатрического университета 24 июля прооперировали 7-летнего мальчика из Пскова. Как сообщает «Росбалт», накануне его братья рубили дрова и случайно попали топором по руке ребенка. Мальчик остался без двух пальцев, и его срочно госпитализировали.

Сложная операция по реплантации длилась 14 часов. Хирурги аккуратно пришили пальцы обратно, соединяя каждую артерию и вену.

В пресс-службе СПбГПМУ «Росбалту» сообщили, что врачи дают положительные прогнозы и оценивают состояние ребенка как хорошее.

Сейчас мальчик находится в хирургическом отделении, дата выписки пока неизвестна.