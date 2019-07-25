Общество

Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы

Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы. Это следует из подготовленного Минпромторгом проекта рекомендаций, с которым ознакомились«Известия».

По планам министерства, образцовый подарок новорожденному должен включать в себя 28 предметов, в том числе одежда, косметика и ряд специальных приспособлений. При этом что именно должно входить в число этих предметов будут решать власти регионов, на которые и будет возложена оплата подарка.

Отмечается, что каждый такой подарок-бокс обойдется как минимум в 10 тыс. рублей, что может стать серьезным бременем для некоторых регионов.

Подарки новорожденным предусмотрены планом мероприятий «Десятилетия детства».

Напомним, с июня в Псковской области роженицам вручают подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль и открытку.