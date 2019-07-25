Общество

Средняя зарплата переводчика в Пскове выросла на 5 тысяч рублей с прошлого года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты переводчиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, переводчик в Пскове в среднем получает 41 000 рублей, что на 5 тысяч выше, по сравнению с прошлым годом (36 000 руб., обзор от 8 ноября 2018 г.). Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц (65 000 руб. на ноябрь 2018 г.), а в Санкт-Петербурге - 62 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах ситуация следующая: Тверь - 47 000 рублей, Великий Новгород - 41 000 рублей, Смоленск - 41 000 рублей, Ленинградская область - 51 000 рублей в месяц.