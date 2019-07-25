Общество

В России хотят ввести обязательную установку отечественного ПО на смартфоны

В России задумались о создании списка отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты. Как пишут«Известия», этот законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

По словам экспертов, такие меры помогут российским разработчикам увеличить аудиторию пользователей, а сам контент стал бы качественней и многообразней.

Однако специалисты отметили и большое количество минусов инициативы. Так, по их мнению, вместо повышения качества продукции российские компании начнут бороться за попадание в реестр, а крупные представители зарубежного рынка вовсе покинут страну.