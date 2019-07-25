Общество

Уникальные документы из библиотеки Генштаба представят сегодня в псковском музее

Более 80 уникальных исторических изданий, посвященных роли города Пскова и Псковской земли в военной истории страны, представят в Псковском музее-заповеднике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, на выставке «Псков и Псковская земля военной истории Отечества», которая откроется в пятницу, покажут уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

«В Псков будут привезены уникальные издания: "Атлас Российской Империи" (1792 года выпуска) и "Устав Петра Первого" (7-е издание, 1791 года выпуска). Состоится презентация специально выпущенного к мероприятию научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции», - отметили в комитете.

Знакомить с обзором экспонатов посетителей выставки будет доктор исторических наук Андрей Михайлов.

Экспозиция «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» будет представлена впервые, выставка будет работать только один день с 11.00 до 16.00. Организатором выставки выступает Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

23 июля Псков отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой и был освобожден Псков.