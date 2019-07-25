Общество

Новая версия мобильного приложения налоговой службы расширяет возможности для налогоплательщиков

Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», разработанное Федеральной налоговой службой для пользователей iOs и Android стало более информативно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского УФНС.

В новой версии появился налоговый калькулятор, ранее доступный лишь в основной web-версии сервиса. Теперь пользователь может рассчитать свои налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения и заданных показателей в режиме онлайн.

Также в данном приложении можно просмотреть свои расчеты с бюджетом, регистрационные данные, проверить статус камеральной проверки, а также получить выписку из ЕГРИП.

Еще одним новшеством приложения после проведенного обновления стала появившаяся возможность для налогоплательщика записаться на прием в налоговую инспекцию через Интернет.

Авторизоваться в мобильном приложении по-прежнему можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». После первоначальной авторизации предприниматели могут воспользоваться идентификацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) или сканированию лица (для iOs)