Общество

С июля псковичи стали выходить на пенсию по новым пенсионным правилам

С 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении ПФР.

Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Льгота касается женщин 1964–1965 года рождения и мужчин 1959–1960 года рождения. С учетом льготы пенсия по новым основаниям будет назначаться в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. То есть, с июля 2019 года (и далее) страховая пенсия по старости назначается женщинам, которые родились в январе 1964 года и позже, и мужчинам, рожденным в январе 1959 года и позже.

Учреждения ПФР области начали назначение страховых пенсий по старости гражданам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста с учетом нового законодательства. Всего органами ПФР в июле принято 406 заявлений на назначение страховой пенсии по старости.

Отметим, что в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных баллов.

Напомним, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.