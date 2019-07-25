Общество

Более ста современных образовательных центров появятся в школах Псковской области в 2020 году

В школах Псковской области к 1 сентября 2020 года откроются 116 современных образовательных центров, из них 75 будут созданы в рамках программы «Цифровая образовательная среда», еще 41 - по программе «Точка роста», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Центры «Цифровой образовательной среды» представляют собой два класса, оборудованных современной компьютерной техникой. Они создаются в городах и районных центрах Псковской области. «Все центры будут присоединены к всероссийской системе «Российская электронная школа», в которой размещаются интерактивные уроки и задания от лучших учителей страны, что позволит разнообразить учебный процесс», - отметил председатель комитета по образованию Александр Седунов.

«Точки роста» будут появляться в сельских школах региона. Каждый центр располагается в двух классах: в одном будет установлено компьютерное оборудование, а в другом разместятся специальные симуляторы для занятий по ОБЖ, а также шахматная зона. Все «Точки роста» будут оформлены в соответствии с фирменным стилем проекта.

Оборудование современных образовательных центров и их расположение регламентируется национальным проектом «Образование», уточнил Александр Седунов.

В этом году к новому учебному году в Псковской области откроется 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 «Точек роста» в сельских школах. На эти цели будет направлено около 29 млн рублей из федерального бюджета. Такие современные образовательные центры внедряются в школы в рамках национального проекта «Образование».