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Общество

На доплаты к пенсиям выделят еще 4 млрд рублей

26.07.2019 12:11|ПсковКомментариев: 0

Правительство выделит более 4 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям в 13 регионах, сообщил 25 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров, сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что размер социальных надбавок связан с уровнем прожиточного минимума, который в нынешнем году в среднем составляет 8846 рублей. Если в регионе размер прожиточного минимума ниже этой суммы, то пенсионер получает доплату. 

«Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения. С апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства. Это позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч неработающих пенсионеров, которые проживают в этих регионах», - приводит «ТВЦ» слова Медведева.

Напомним, что с 1 августа работающим пенсионерам увеличат пенсии.  Прибавка составит 244 рубля. 

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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