Общество

В 90-е годы Пыталово чуть не вернули Латвии, рассказал бывший замглавы МИД

Бывший заместитель главы МИД России Андрей Федоров в интервью финской газете Helsingin Sanomat рассказал, что в 1990-е годы РФ была готова отдать часть своих территорий соседним странам. В этом контексте упоминалась и Латвия, пишет порталbb.lv.

По словам Федорова, президент России Борис Ельцин после развала СССР хотел продать Финляндии Республику Карелия. Российские власти даже называли предполагаемую цену - 15 млрд долларов США. Огромные деньги по тем временам для России.

«Я был в Финляндии осенью 1991 года, и мы точно обсуждали этот вопрос. Но политическое руководство России работало над этой темой за закрытыми дверями», - пояснил бывший высокопоставленный сотрудник российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, данный вопрос начал обсуждаться в июле 1991 года. Для этого властями была сформирована специальная комиссия, в которую вошли сам Федоров, глава МИД РСФСР Андрей Козырев, а также бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис. Комиссия занималась, в частности, тем, что формировала список регионов, где могут возникнуть и подвергнуться эскалации требования автономии.

В этом реестре была указан и Пыталовский район Псковской области РФ на границе с Латвией. Тот самый, который в ЛР когда-то было принято именовать Абренским уездом и который, по мнению латвийских властей прошлых лет, был забран у Латвии незаконно.

Как отмечается, в те времена у Латвии не было денег на покупку Пыталовского района. Окончательно Латвия урегулировала с Россией все пограничные вопросы лишь в прошлом году. Но после восстановления независимости в течение долгих лет во внешней политике Латвии не было более горячей темы, чем судьба Абрене.

В 1945 году, когда Латвия опять отошла к СССР, в состав РСФСР был передан бывший Абренский уезд Латвийской Республики, который стал Пыталовским районом Псковской области РФ. В начале 1992 года Рига заявила, что не признает «аннексию Абрене».

Пограничный договор с РФ был готов к подписанию еще в 2005 году, однако в последний момент правительство Латвии в одностороннем порядке приобщило к договору декларацию. В ней делалась ссылка на мирный договор с Советской Россией от 1920 года, в соответствии с которым в состав Латвии входила Абренская волость.

Россия отказалась подписывать договор с приложенной декларацией, так как он позволил бы властям Латвии в дальнейшем предъявлять территориальные претензии России.

Именно по поводу территориальных претензий Риги президент России Владимир Путин в свое время сказал: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».