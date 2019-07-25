Общество

Субсидии на капремонт и ремонт дворов выделены Великим Лукам

В администрации города Великие Луки проходит очередное 24-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в начале заседания депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, докладчиком по которому выступила исполняющая обязанности заместителя главы городской администрации Наталья Дмитриева.

В целом, вносимые изменения касались социальной сферы города. В частности, за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета, предусмотрено выделение субсидий на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на общую сумму 10 000,0 тыс. рублей. Помимо того, запланированы средства на реализацию мероприятий, направленных на трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на другие нужды социальной сферы.

Парламентарии поддержали поправки в бюджет, признав их высокую социальную значимость.