Общество

Депутаты заслушали отчет о деятельности главы Великих Лук за 2018 год

Депутаты Великолукской городской Думы заслушали отчет о деятельности главы Великих Лук за 2018 год, который был представлен главой города Николаем Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, сегодня в ходе 24-й сессии городской Думы Николай Козловский подробно ознакомил присутствующих со всеми направлениями деятельности, по которым ведется работа главы города, рассказал об участии в совещаниях, проводимых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, об участии города Великие Луки в мероприятиях Ассоциации малых и средних городов России, Палаты муниципальных районов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Союза городов воинской славы, о законотворческой деятельности главы города и о работе с обращениями граждан.

Так, Николай Козловский сообщил, что в 2018 году в адрес главы города и Великолукской городской Думы поступило 99 письменных обращений, заявлений и жалоб, 38 человек были приняты главой города на личном приеме. Николай Козловский подчеркнул, что ни одно обращение не осталось без ответа.

Отдельно глава города остановился на своей деятельности в качестве председателя Великолукской городской Думы, подробно рассказал о работе законодательного органа власти Великих Лук, а также напомнил о самых значимых событиях прошлого года: открытии автодорожного путепровода, спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг» с ледовой ареной и двумя бассейнами, Центра по подготовке велосипедистов и нового корпуса школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова.

«Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что в 2018 году город Великие Луки продолжил движение вперед по пути развития», - прозвучало в выступлении Николая Козловского.

Также глава Великих Лук рассказал о реализации в городе федеральных, региональных, муниципальных программ и приоритетных проектов, которые, как подчеркнул Николай Козловский, направлены на улучшение качества жизни великолучан.

«Все эти преобразования, планомерные изменения происходят благодаря настойчивой и последовательной позиции руководства города, весомой поддержке губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича и областной власти, постоянному контролю со стороны депутатов Великолукской городской Думы», - сказал Николай Козловский.

Помимо этого глава города подчеркнул, что за каждой новой школой, спортивным комплексом или возведенным мостом, так же, как и за бесперебойным обеспечением горожан водой, электричеством и теплом, стоит добросовестный труд великолучан, каждый из которых вносит свой вклад в развитие города воинской славы Великие Луки.

В заключение Николай Козловский кратко ознакомил участников заседания с планами на будущее, которые не менее амбициозны, чем воплощенные в прошлом году.

«Следует особо отметить, что именно губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников своим внимательным отношением к проблемам великолучан заложил прочный фундамент для уже реализованных и вновь запланированных социальных и экономических проектов в городе Великие Луки», – сказал Николай Козловский, заметив, что впереди ждет большая совместная работа.

«Мы должны сделать все возможное для создания еще более благоприятных условий для жизни в Великих Луках, чтобы великолучане жили в комфортном, безопасном и уютном городе», – подытожил свое выступление глава города Великие Луки.

Добавим, что далее депутаты заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Великие Луки за 2018 год, обсудили утверждение тарифов на дополнительные платные услуги в двух учреждениях образования и другие социально значимые вопросы.