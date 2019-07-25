Общество

ФАС России о работе с Псковской областью: Мы не собираемся быть контролерами или надзирателями

Сотрудники центрального отделения ФАС России не собираются в отношении Псковской области быть контролерами или надзирателями: основная цель - не в этом. Такое замечание 26 июля сделал во время своего визита в Псков заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Этот мой визит в Псков - не первый. Прошлым летом я уже был здесь: встречался тогда еще с и.о. губернатора Псковской области. Было совещание, посвященное реализации указа президента РФ. Указом был утвержден национальный план развития конкуренции, - отметил Андрей Цыганов. - Та встреча в Пскове была нужная для того, чтобы выяснить, чем ФАС и администрация Псковской области могут быть друг другу полезны. Мы не собираемся быть контролерами или надзирателями, докладывать о том, какие показатели насколько процентов выполнены. Нет! Не в этом состоит наша основная цель».

Кроме того, Андрей Цыганов добавил, что, по его наблюдениям, сейчас в 2019 году в Псковской области сделано достаточно, чтобы реализовать задачи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поставленные еще 2018 году. Как подчеркнул заместитель руководителя ФАС, эти задачи формировались на основании тех задач, которые ставил президент РФ Владимир Путин.

«И этот визит направлен на то, чтобы сверить часы и двигаться вперед», - сказал Андрей Цыганов.

Помимо этого, заместитель руководителя ФАС отметил, что сейчас в России - «по мнению международных экспертов, очень хорошее законодательство о конкуренции». Андрей Цыганов подчеркнул, что в некоторые годы служба рассматривала более 10 тысяч дел, связанных нарушению закона о конкуренции.

«Думать о том, приведет ли твое решение к ограничению или к развитию конкуренции - должен каждый, кто работает в госструктурах, муниципальных управлениях. Это касается и главврачей, и преподавателей высших учебных заведений. Не говоря уже о людях из экономических блоков. И очень важно, что за последние полтора года сделано достаточно для того, чтобы развивать конкуренцию всесторонне развивать конкуренцию», - заключил Андрей Цыганов.