Общество

В псковской школе № 1 идет работа по обустройству «кикоинского класса»

В Пскове в средней общеобразовательной школе № 1 им. Леона Поземского начато обустройство помещения для «кикоинского класса», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Строители готовятся к отделочным работам. Финансирование предусмотрено за счет средств муниципалитета.

«В августе будет выполнено оснащение класса оборудованием, которое будет предоставлено одним из партнеров проекта - Курчатовским институтом. Здесь будет размещена большая интерактивная доска, современное автоматизированное место учителя, учебная метеорологическая станция, индивидуальные наборы для учеников для проведения опытов по естественно-научным дисциплинам», - рассказал председатель комитета по образованию Александр Седунов.

«Кикоинский класс» откроется 1 сентября, обучение будет вестись с пятого класса. Учителя школы совместно с преподавателями Псковского государственного университета работают над учебной программой. Каждый год для учеников будет не только разрабатываться новая образовательная программа, но и предоставляться новое научное оборудование, которое будет содействовать достижению учебных целей», - отметил председатель комитета по образованию.

Напомним, идея о создании специализированного класса, который будет носить имя выдающегося ученого, физика-ядерщика И. К. Кикоина, на базе школы № 1 родилась во время проведения 33-х Кикоинских научных чтений. Крупное научное мероприятие прошло в Пскове по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.