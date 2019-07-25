Общество

В Великих Луках прошли мероприятия в честь Александра Матросова

Мероприятие, посвященное 65-летию установки памятника Александра Матросова началось в 12:00 в Великих Луках, ровно в это же время в 1954 году состоялось его торжественное открытие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заведующая Центром патриотических инициатив имени Александра Матросова, Елена Кондратович рассказала об истории создания памятника, о жизни и творчестве великого архитектора Евгения Вучетича. Молодежь получила возможность пообщаться с председателем городского совета ветеранов Валентином Афанасьевым и Зоей Хохловой ветераном Великой Отечественной войны.

На возложении цветов краевед Владимир Павлов прочитал стихи.