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Общество

Уникальные документы XVIII века из фондов Генштаба и простреленный пулей устав представлены на выставке в Пскове. ФОТО

26.07.2019 12:33|ПсковКомментариев: 0

Уникальные исторические военные документы из фондов военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ экспонируют сегодня, 26 июля, в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике на улице Некрасова, 7.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка под названием «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» работает только один день, с 11.00 до 16.00. В общей сложности представлено 102 единицы уникальных книг и рукописей.

Доктор исторических наук Андрей Михайлов открыл выставку и провел экскурсию для посетителей музея.

В экспозиции можно выделить несколько блоков - раритеты, рукописи, статистические сборники, блок по разведке, издания военных лет.

«Такие выставки библиотека Генштаба проводит в различных городах и ставит своей целью ознакомление с историей», - сообщил Михайлов и рассказал краткую справку об участии и роли Псковщины в военных действиях.

Псковичи смогли полистать Атлас Российской Империи (1792 года выпуска) и «Устав Петра Первого» (1791 года выпуска), большой интерес представляет книга, являющаяся воспоминаниями и дневником главнокомандующего Северным фронтом в 1915-1916 годах Алексея Куропаткина, который происходит из семьи псковских дворян.

Андрей Михайлов отметил, что статистические сборники исторической информации, относящиеся к истории Псковщины, интересны тем, что там можно ознакомиться со статистическим и военно-административным описанием Псковского уезда. К примеру, можно найти характеристику псковских новобранцев: «..общий тип людей в уезде довольно ровный - средний рост, плотное сложение, большинство коренастые, со сравнительно короткими ногами. Красивых лиц мало, преимущественно круглолицые с мелкими и расплывчатыми чертами. Наиболее видный народ из Александровского посада (ныне Талабы) и городские».

Археологический указатель Пскова рассказывает об окрестностях Пскова с иллюстрациями и планами. В книге есть разделы под названием «Завеличье», «Запсковье», «Слободы и посады», «Замечания об архитектуре псковских церквей».

Особо заинтересовала посетителей карманная книга русского офицера «Устав внутренней службы», простреленная пулей, но не насквозь. По словам Андрея Михайлова, она спасла жизнь солдату.

«Мы постарались представить книги по истории Пскова и вооруженных сил, здесь есть раритетные издания и рукописи, к примеру, устав Петра Великого, рукопись Алексея Куропаткина. Также есть интересные издания военных лет. Также, помимо уникальных исторических изданий, мы привезли вновь изданную брошюру под названием «Псков наш», мы планируем направить ее в библиотеки и учебные заведения Пскова», - рассказал присутствующим Андрей Михайлов.

Андрей Михайлов вручил и.о. директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александру Голышеву брошюру «Псков наш».

Источник: Псковская Лента Новостей
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