Общество

Бизнес-омбудсмен напоминает о правах предпринимателей при проведении кадастровой оценки земельных участков

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, в соответствии с распоряжениями администрации Псковской области извещает о проведении на территории Псковской области: в 2020 году государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов; земель лесного фонда; земель водного фонда; в 2021 году государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена.

Кроме того комитет напоминает о приеме государственным бюджетным учреждением Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках земельных участков.

Напомним, ранее в ходе рабочих встреч Уполномоченного с предпринимателями Псковской области вопрос завышенной кадастровой стоимости стал одним из самых острых. В связи с чем, в прошедшем году бизнес-омбудсмен обратился в адрес председателя комитета по управлению государственным имуществом с некоторыми рекомендациями, особое внимание Аркадий Мурылев попросил уделить обработке и учету информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена.

В свою очередь представители комитета напомнили, что в соответствии с Федеральным законом в рамках подготовки к государственной кадастровой оценке (далее-ГКО) осуществляется, в том числе, сбор, обработка, учет информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена.

Таким образом, в связи с принятием решения о проведении ГКО в 2019 году правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектах недвижимости.