Общество

Великолукские единороссы привели в порядок братское захоронение железнодорожников

День железнодорожника для великолучан особый праздник, ведь благодаря наличию железных дорог город приобрел свой стратегический статус в истории страны. Во время Великой Отечественной войны именно по железной дороге, вокзалу наносили враги главные удары. Через станцию осуществлялась и переброска военных эшелонов, и доставка боеприпасов.

На окраине города Великие Луки на братском захоронении находится памятный знак, погибшим железнодорожникам и мирным великолучанам – жертвам фашистского авиационного налёта в 1944 году. В преддверии празднования великолукские партийцы организовали трудовой десант по уборке братского захоронения железнодорожников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, представители железнодорожного узла, члены политсовета партии, секретари первичных отделений «Единая Россия» провели субботник у памятного знака – скосили траву, убрали мусор, сделали косметические ремонтные работы.

«Уже на протяжении многих лет активисты местного отделения «Единой России» реализуют в рамках партпроекта «Историческая память» патриотическую акцию «Пока мы помним – мы живём», направленную на воспитание у молодого поколения уважения к историческому прошлому России, к героям минувших дней, памяти о ветеранах»,- рассказала член городского местного политсовета, исполнительный секретарь Великолукского местного исполкома партии Татьяна Астахова. «День железнодорожника в акции занимает своё особое место. Трудовой десант - ежегодное, традиционное мероприятие, наша дань памяти», - подчеркнула она.

Председатель местного координационного совета сторонников, член депутатской фракции «Единой России» Великолукской городской Думы Николай Андросович отметил, что особое внимание общества необходимо привлечь к теме содержания и благоустройства воинских захоронений героев. Важно, чтобы каждый житель нашей страны ещё и ещё раз задумался, насколько большое место в его жизни занимает тема памяти.

В завершение мероприятия активисты возложили венок и цветы к памятному знаку.