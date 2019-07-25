Общество

ФАС России: Проконкурентное поведение органов власти еще не стало нормой в Псковской области

В Псковской области проконкурентное поведение органов власти и должностных лиц пока еще не стало нормой, поскольку количество дел о нарушении антимонопольного законодательства на территории региона увеличилось почти в 2 раза. Об этом 26 июля сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«По статистике Псковского территориального управления ФАС России, проконкурентное поведение органов власти и должностных лиц пока еще не стало нормой. Только за один год количество дел о нарушении антимонопольного законодательства, не говоря уже о госзакупках, увеличилось почти в 2 раза», - отметил Андрей Цыганов.

Кроме того, заместитель руководителя службы высказался насчет проблематики, связанной с организацией госзакупок.

«Что касается госзакупок: сделать так, чтобы победил тот, кто назначен заранее, - есть много вариантов. И, на мой взгляд, эта проблема связана с разным пониманием смысла своей деятельности, - продолжил Андрей Цыганов. - Нарушения и законодательства о госзакупках порой связаны с незнанием закона. Но мы часто видим, когда возникнуть случайно нарушение не могло, и человек знает закон! То есть видим продуманную цепочку сознательных действий, направленных, в подавляющем большинстве случаев, на личную выгоду. Причем эта выгода иногда не имеет материального характера, а связана с тем, что люди пытаются исполнить поставленную перед ними задачу».

Заместитель руководителя службы отметил необходимость обеспечить равные условия деятельности для всех участников рынка, правильное проведение торгов, с соблюдением всех необходимых процедур и требований закона.