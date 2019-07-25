Общество

Судебные приставы примут граждан в Кунье 29 июля

29 июля судебные приставы примут граждан в Кунье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

С 14:00 до 16:00 в Кунье будет осуществлен выездной прием граждан УФССП России по Псковской области.

Принимать граждан и представителей организаций по адресу: Псковская область, п. Кунья, ул. Дзержинского, д. 5 будет заместитель главного судебного пристава Псковской области, Елена Елисеева.

Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам взыскания алиментных платежей, заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий, а также применения мер принудительного взыскания со стороны судебных приставов и по другим вопросам входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8-921-210-77-14.