Общество

«Семейная приемная» продолжает оказывать помощь жителям Псковской области

В рамках реализации партпроекта «Крепкая семья» региональный координатор, и.п. главы города Пскова Елена Полонская каждый четвертый четверг месяца отвечает на вопросы граждан в «Семейной приемной» и помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

На приеме граждан, который состоялся 25 июля, к Елене Полонской обратился многодетный отец, в семье которого пять детей, среди них ребенок-инвалид. Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» помогла решить жилищную проблему этим людям и способствовала получению 2-х комнатной квартиры на улице Маргелова в городе Пскове. Ранее этой семье уже отказали в суде на получение жилья в первоочередном порядке.

В «Семейную приемную» также обратилась пожилая женщина с просьбой посодействовать в поступлении внучки, имеющей регистрацию в деревне Дуброво Псковского района, в первый класс в псковскую городскую школу. По ходатайству Елены Полонской ребенку будет предоставлено место в общеобразовательном учреждении города, при условии обращения с предоставлением всех документов родителями.

Положительно решен вопрос и по устройству еще одного юного псковича в дошкольное учреждение после посещения родителями региональной общественной приемной партии «Единой России». В результате обращения координатора проекта «Крепкая семья» в управление образования города Пскова, был получен письменный ответ о предоставлении места в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17».

В «Семейной приемной» выслушали также и других псковичей по проблемам предоставления и благоустройства жилых помещений. Всем обратившимся на приём даны подробные разъяснения по интересующим вопросам.

Напомним, Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)662512. Семейная приемная открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9.