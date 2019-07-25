Общество

Псковских полицейских поощрят за оказание помощи гражданам

В адрес ОМВД России по Псковскому району поступили благодарственные письма от граждан за оказанную им помощь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 20 июля в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району поступило сообщение о том, что вечером из дома по улице Владимирской в деревне Родина в неизвестном направлении ушла женщина, 1945 года рождения, страдающая потерей памяти.

В ходе поисковых мероприятий, незамедлительно организованных стражами порядка, оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Алексей Воробьев в кратчайшие сроки ночью обнаружил разыскиваемую пенсионерку, которая шла по автодороге Псков - Гдов. Родственники поблагодарили полицейского за профессионализм и добросовестность, проявленные им при исполнении служебного долга.

Еще одно письмо со словами признательности пришло в адрес сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району лейтенантов полиции Ильи Монахова и Александра Испавского, которые 7 июля оказали содействие гражданке. Она находилась вблизи деревни Богданово и опоздала на рейсовый автобус. А ей надо было срочно добраться до Пскова. В этой ситуации инспекторы остановили попутный транспорт. И на нем женщина благополучно добралась до дома.

Добавим, что с учетом пожеланий авторов этих писем сотрудники, о которых шла речь, будут поощрены начальником ОМВД России по Псковскому району.