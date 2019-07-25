Общество

Гостем праздника в честь дня рождения ПИК60 станет певица Кристина Евдокимова

ПИК60 в честь дня рождения приготовил насыщенную и интересную развлекательную программу.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, программа начнется уже с 13.30. На праздничной площадке можно будет поучаствовать в интерактивных конкурсах и отдохнуть на развлекательных площадках, в том

числе в батутном городке, который будет радовать гостей в этот день. Для гостей приготовлено 200 порций вкуснейшего мороженого.



Специальным гостем праздника станет певица Кристина Евдокимова.



Девушка является победителем (лауреат 1 степени) всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России» (Останкино, Москва), участницей гала-концерта в большом Кремлевском дворце, лауреатом 1-ой степени первого Всероссийского конкурса патриотической песни, лауреатом 1-ой премии «Молодежь Псковщины» 2011 и 2015 годов в номинации «Искусство». Также Кристина Евдокимова представляла Псковскую область в театре «Русской песни» с оркестром имени Юрия Силантьева.



Билеты для участия в розыгрыше призов выдаются в любом магазине торгового комплекса при покупке от 500 рублей. Количество билетов ограничено.