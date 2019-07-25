Общество

На базе отдыха «Алоль» остались последние свободные места в августе

У псковичей и гостей региона есть возможность в ближайшее время отдохнуть на турбазе «Алоль». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, остались последние свободные места в августе 2019 года.

К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, кафе, русская баня и финская сауна, прокат спортивного инвентаря, веревочный парк, пейнтбол и многое другое. С пятницы по воскресенье — развлекательная программа для взрослых и детей.

Напомним, что турбаза «Алоль» расположена в Пустошкинском районе Псковской области в живописном сосновом бору на берегу озера Зверино. На территории базы имеется детская площадка. Для путешествующих на автомобиле есть парковка.

По вопросам бронирования можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).