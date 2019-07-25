Общество

Сотрудники СИЗО-1 приняли участие в установлении Поклонного креста в Псковском районе

В деревне Уткино, Псковского района, силами представителей общественности, священнослужителей, сотрудников следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области, родственников и администрации района установили трехметровый Поклонный крест на месте разрушенной часовни Дмитрия Солунского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год, в этих краях, проходила немецкая линия обороны «Пантера». Бои шли настолько ожесточенные, что из 75 деревень не уцелела ни одна. Останки и личные вещи солдат до сих пор разбросаны по заросшим окопам и воронкам.

Завершив установку памятного знака, священнослужители провели обряд освещения креста, после чего состоялось возложение цветов и минута молчания, а представители администрации Псковского района и Краснопрудской волости выразили слова благодарности всем неравнодушным гражданам принимавшим участие в этом значимом мероприятии.