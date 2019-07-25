Общество

Повышение зарплат муниципальным служащим - важная, необходимая и своевременная инициатива - Полонская

Исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская прокомментировала инициативу губернатора Михаила Ведерникова и депутатов областного Собрания депутатов о повышении заработных плат муниципальным служащим, сообщили ПЛН в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

«Это очень важная, необходимая и своевременная инициатива. Основой эффективной работы органов местного самоуправления является их кадровый состав.

Мы заинтересованы в том, чтобы в муниципалитетах работали высококвалифицированные специалисты, способные анализировать и прогнозировать процессы, принимать ответственные и компетентные решения. И совершенно очевидно, что такие специалисты должны получать достойную заработную плату.

На сегодняшний день кадровый вопрос в муниципальных органах власти стоит достаточно остро, ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Предложенный губернатором и Псковским областным Собранием депутатов законопроект о повышении зарплат муниципальным служащим позволит, на мой взгляд, во-первых, сохранить на своих местах опытных сотрудников, а во-вторых, обеспечить приток молодых специалистов. Это важный шаг в решении вопроса «кадрового дефицита» в органах местного самоуправления», - высказала свое мнение Елена Полонская.

Напомним, о решении повысить заработные платы муниципальным служащим глава региона Михаил Ведерников заявил в среду, 24 июля, на совещании с главами муниципальных районов и городских округов, сообщила пресс-служба администрации области. В работе совещания от муниципального образования «Город Псков» приняли участие исполняющий полномочия главы города Елена Полонская и глава администрации Александр Братчиков.

Губернатор сообщил, что проект соответствующего Закона области разрабатывается совместно с депутатами Псковского областного Собрания при участии Совета муниципальных образований и будет внесен на сентябрьскую сессию областного парламента.

«Объективно сложно требовать исключительно высокую производительность труда и профессиональный подход в первую очередь младших и средних специалистов в поселениях, чья заработная плата зачастую ниже МРОТ. Возможности бюджета, конечно, ограничены, но определенные корректировки внести можно. Сейчас с депутатами Псковского областного Собрания мы очень плотно над этим работаем», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что индексация составит от 12% и выше, но отметил, что «цифра не окончательная». Он также выразил надежду, что принятое решение будет способствовать притоку профессиональных кадров в регион, в районы, и поможет сохранить высококвалифицированных специалистов на местах, которые сейчас «трудятся на энтузиазме».

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что власти региона готовят систему оценки Глав муниципалитетов, которая создается по образцу президентской системы оценки качества работы губернаторского корпуса. Планируется разработать от 12 до 20 критериев. В случае отрицательных показателей будут предусмотрены штрафные санкции, позитивные показатели помогут муниципалитетам привлечь дополнительное финансирование.