Общество

Разыграны контракты на ремонт дворов в Пскове

Определен подрядчик на выполнение ремонтных работ на дворовых территориях в городе Пскове в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам двух электронных аукционов победителем стало ООО «Спецдор 60», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Согласно условиям одного из контрактов на общую сумму 5,4 млн рублей будет выполнен ремонт трех дворов.

Один из них - у дома №28 по улице Р. Люксембург - находится в избирательном округе №6. Проект предусматривает снос и выкорчевку деревьев, ремонт дворовых проездов и оборудование автомобильных парковок из асфальтобетонной смеси, установку бортовых камней и восстановление газонов.

Второй объект контракта располагается в избирательном округе №2 по адресу - улица Стахановская, дом 20. Здесь также будут снесены и выкорчеваны аварийные деревья, будет отрегулирована высота крышек колодцев, отремонтированы дворовые проезды и оборудованы парковки для автотранспорта. Кроме того, договором предусмотрено устройство тротуаров, замена бортовых камней и искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков.

Третий двор расположен по адресу улица Труда, дом 16. Контракт предусматривает тот же перечень работ, что на улице Стахановской.

Еще один контракт на сумму 2,2 млн рублей предусматривает ремонт дворового проезда от дома №38 по улице Коммунальной до дома№83а по улице Юбилейной с ремонтом проезда вдоль дома №79 по улице Юбилейной. Это избирательный округ №8 Елены Полонской. Техническое задание предписывает демонтаж бортового камня, разборку старого асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, установку новых бордюров, устройство основания из щебня и верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройство парковочных мест. На этом объекте работы уже начались.

Срок выполнения работ во всех дворовых территориях - до 19 августа.